Лубинец обвинил Россию в манипуляциях вокруг обменов пленными

Дмитрий Лубинец.

Россия намеренно затягивает процесс обменов военнопленными и использует эту тему для информационного давления на украинское общество. Украина же готова проводить обмены максимально оперативно, однако именно российская сторона создает препятствия и параллельно распространяет обвинения в адрес Киева.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Новини.LIVE.

Лубинец заявил о торможении обменов со стороны РФ

Омбудсмен подчеркнул, что украинская сторона заранее готовит все необходимые списки и технические детали для проведения обменов военнопленными.

"Несмотря на достигнутые договоренности о масштабных обменах, их реализация тормозится российской стороной - из-за затягивания и манипуляции. Украина, со своей стороны, заблаговременно выполняет все необходимые шаги и готова к быстрому проведению обменов", — заявил Лубинец.

По словам омбудсмена, среди главных приоритетов Украины - возвращение тяжелораненых, тяжелобольных военнопленных и защитников Мариуполя, часть из которых находится в российском плену уже более четырех лет.

"Четкие приоритеты в процессе обменов: прежде всего — возвращение тяжелораненых и тяжелобольных. Второй приоритет — кто дольше всех в плену, должен возвращаться быстрее", — сказал Лубинец.

Он добавил, что после завершения Украиной всех подготовительных процедур Россия фактически блокирует дальнейший процесс. После этого представители РФ публично заявляют, якобы именно Украина отказывается забирать своих граждан.

Лубинец также раскритиковал международные организации, в частности ООН и Международный комитет Красного Креста, за недостаточную реакцию на пытки и нарушения прав украинских пленных.

Он подчеркнул, что международные институты должны не только фиксировать военные преступления, но и усиливать публичное давление на Россию через международные площадки, в частности Генеральную ассамблею ООН, ПАСЕ и ОБСЕ.

"На этом фоне возникает вопрос эффективности международных институтов, которые до сих пор не обеспечивают реальной защиты украинцев в плену", — сказал Лубинец.

Как сообщали Новини.LIVE, Дмитрий Усов сообщил, что Украина уже работает над вторым этапом масштабного обмена пленными в формате "1000 на 1000". По его словам, переговорный процесс продолжается активно, а также продолжается работа и над другими форматами возвращения украинцев домой.

Также, напомним, что во время обмена 15 мая из российского плена вернули еще 205 украинских защитников. Среди освобожденных — военнослужащие Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.