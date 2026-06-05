Буданов раскрыл, кто сегодня вернулся из российского плена

Кирилл Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов поздравил каждого украинца, который сегодня вернулся из российского плена. Всего речь идет о 185 защитниках и одном гражданском. Большинство тех, кого удалось вернуть домой, находились в неволе с 2022 года.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в пятницу, 5 июня, передает Новини.LIVE.

Обмен пленными 5 июня

"Каждое освобождение наших всегда вызывает волну искренних эмоций, и меня переполняет радость, когда вижу эти незабываемые моменты возвращения украинцев на свободу", — отметил Буданов.

Возвращенные украинцы из российского плена. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

По его словам, обмен по поручению украинского лидера провела команда Координационного штаба по вопросам пленных. Кроме того, существенную роль сыграли партнеры из США и ОАЭ.

Среди освобожденных — украинские защитники, которые воевали на разных участках фронта:

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пехотинцы;

морские пехотинцы;

десантники;

бойцы ТрО и ССО;

нацгвардейцы;

пограничники.

Обмен пленными 5 июня. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Возвращение украинцев из российского плена 5 июня. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

"Большинство тех, кого удалось вернуть домой, находились в неволе с 2022 года. Есть среди освобожденных и защитники Мариуполя. Сделаем все необходимое для лечения, восстановления и возвращения к жизни", — добавил руководитель ОП.

Пост Буданова. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, домой из российского плена 5 июня вернулись 185 защитников и один гражданский.

А представитель ГУР Андрей Юсов сообщал, что Украина продолжает выполнять договоренности по большому обмену пленными в формате "1000 на 1000". Несмотря на публичные заявления российской стороны, переговорный процесс не прекращался.