Главная Новости дня Переговоры не прекращались: Юсов об обмене 1000 на 1000

Дата публикации 2 июня 2026 16:40
Представитель по вопросам стратегической коммуникации Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Фото: ГУР МОУ

Украина продолжает работать над реализацией договоренностей по масштабному обмену пленными в формате "1000 на 1000". Несмотря на различные публичные заявления со стороны России, переговорный процесс не останавливался. Также продолжается работа над возвращением украинских граждан, находящихся в российском плену еще с 2014 года.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова на международном форуме "Архитектура безопасности".

Юсов о работе над обменом пленными

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов во время международного форума "Архитектура безопасности" заявил, что переговоры по обмену пленными в формате "1000 на 1000" продолжаются, а Украина готова выполнить достигнутые договоренности.

"Что касается обмена. Работа продолжается. К сожалению, за периодом полномасштабного вторжения неоднократно мы наблюдали, когда государство-агрессор срывает или оттягивает договоренности, интерпретирует их по своему.

То есть да, обмен тысяча на тысячу начался, первый этап состоялся. Переговоры не прекращались, несмотря на любые параллельные заявления и события. Мы будем дальше продолжать, и точно будет результат.

Украина готова к выполнению этих договоренностей. Готова отдавать пленных врагов. Но прежде всего готова забирать наших граждан...", — подчеркнул Юсов.

По его словам, среди украинцев, которых планируют вернуть домой, есть как военнослужащие, так и гражданские граждане. Речь идет о людях, которые находятся в российском плену уже несколько лет, в частности с начала полномасштабного вторжения РФ.

Говоря о категориях пленных, Юсов отметил:

"Речь идет о людях, которые с 2022 года в плену, о военных и гражданских пленниках, заложниках, также есть тяжелобольные, тяжелораненые... Не все из перечисленных имеют приговоры, но, конечно, враг имитирует какие-то правовые процессы с целью пропаганды".

Кроме того, представитель ГУР подтвердил, что украинская сторона продолжает работать над освобождением граждан, попавших в плен еще до начала полномасштабной войны — после оккупации Крыма и начала боевых действий на Донбассе.

"Да, есть категория и военных, и преимущественно гражданских, с 2014 года. Это и Крым, и Донбасс",  отметил Юсов.

Он подчеркнул, что возвращение всех украинских пленников остается одним из ключевых приоритетов государства, а переговорная работа по обмену и освобождению незаконно удерживаемых граждан продолжается постоянно.

Новини.LIVE информировали, что Украина начала подготовку ко второму этапу обмена пленными в формате "1000 на 1000". В Координационном штабе сообщили, что переговоры продолжаются активно, а стороны уже согласовывают следующий обмен. В то же время работа ведется и по другим механизмам возвращения украинских пленников.

Новини.LIVE также писали, что омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Россия затягивает процесс обмена пленными и использует эту тему для информационного давления. По его словам, Украина заранее выполняет все необходимые процедуры и готова проводить обмены без проволочек.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
