Переговори не припинялися: Юсов про обмін 1000 на 1000

Представник з питань стратегічної комунікації Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Фото: ГУР МОУ

Україна продовжує працювати над реалізацією домовленостей щодо масштабного обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". Попри різні публічні заяви з боку Росії, переговорний процес не зупинявся. Також триває робота над поверненням українських громадян, які перебувають у російському полоні ще з 2014 року.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова на міжнародному форумі "Архітектура безпеки".

Юсов про роботу над обміном полоненими

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов під час міжнародного форуму "Архітектура безпеки" заявив, що переговори щодо обміну полоненими у форматі "1000 на 1000" тривають, а Україна готова виконати досягнуті домовленості.

"Що стосується обміну. Робота триває. На жаль, за періодом повномасштабного вторгнення неодноразово ми спостерігали, коли держава-агресор зриває або відтягує домовленості, інтерпретує їх по своєму.

Тобто так, обмін тисяча на тисячу розпочався, перший етап відбувся. Переговори не припинялися, не дивлячись на будь-які паралельні заяви й події. Ми будемо далі продовжувати, і точно буде результат.

Читайте також:

Україна готова до виконання цих домовленостей. Готова віддавати полонених ворогів. Але насамперед готова забирати наших громадян...", — наголосив Юсов.

За його словами, серед українців, яких планують повернути додому, є як військовослужбовці, так і цивільні громадяни. Йдеться про людей, які перебувають у російському полоні вже кілька років, зокрема з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Говорячи про категорії полонених, Юсов зазначив:

"Йдеться про людей, які з 2022 року в полоні, про військових і цивільних бранців, заручників, також є важкохворі, важкопоранені... Не всі із перерахованих мають вироки, але, звичайно, ворог імітує якісь правові процеси із метою пропаганди".

Крім того, представник ГУР підтвердив, що українська сторона продовжує працювати над звільненням громадян, які потрапили в полон ще до початку повномасштабної війни — після окупації Криму та початку бойових дій на Донбасі.

"Так, є категорія і військових, і переважно цивільних, з 2014 року. Це і Крим, і Донбас", — зазначив Юсов.

Він підкреслив, що повернення всіх українських бранців залишається одним із ключових пріоритетів держави, а переговорна робота щодо обмінів та звільнення незаконно утримуваних громадян триває постійно.

Новини.LIVE інформували, що Україна розпочала підготовку до другого етапу обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". У Координаційному штабі повідомили, що переговори тривають активно, а сторони вже узгоджують наступний обмін. Водночас робота ведеться і за іншими механізмами повернення українських бранців.

Новини.LIVE також писали, що омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що Росія затягує процес обміну полоненими та використовує цю тему для інформаційного тиску. За його словами, Україна заздалегідь виконує всі необхідні процедури й готова проводити обміни без зволікань.