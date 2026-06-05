Буданов розкрив, хто сьогодні повернувся з російського полону
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Дата публікації: 5 червня 2026 14:35
Термінова новина
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов привітав кожного українця, який сьогодні повернувся з російського полону. Загалом йдеться про 185 оборонців та одного цивільного. Більшість тих, кого вдалося повернути додому, перебували в неволі з 2022 року.
Про це Кирило Буданов повідомив у пʼятницю, 5 червня, передає Новини.LIVE.
Обмін полоненими 5 червня
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