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Головна Новини дня Буданов очолив нову раду щодо ветеранів, полонених і зниклих безвісти

Буданов очолив нову раду щодо ветеранів, полонених і зниклих безвісти

Ua ru
Дата публікації: 6 червня 2026 09:21
Буданов очолив нову раду щодо ветеранів, полонених і зниклих безвісти
Термінова новина

Буданов очолив нову раду при Президентові щодо ветеранів, полонених і зниклих безвісти

Володимир Зеленський підписав указ про створення нового консультативно-дорадчого органу, який координуватиме пропозиції для влади у сфері соціального, правового та міжнародного захисту.

Раду очолив керівник Офісу Президента Кирило Буданов, секретарем стала заступниця керівника ОП Ірина Верещук. До складу також увійшли міністр у справах ветеранів, міністр внутрішніх справ, міністр оборони, секретар РНБО, омбудсман, голова ГУР та керівники СБУ і СЗР.

Серед завдань — підготовка рішень щодо гарантій для ветеранів і родин загиблих, координація органів влади, а також посилення міжнародного тиску на РФ у питаннях поводження з полоненими.

 

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Автор:
Євтушенко Аліна
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