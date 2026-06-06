Третья годовщина подрыва Каховской плотины: Буданов напомнил о катастрофе

Кирилл Буданов. Фото: УНИАН

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов напомнил о разрушении россиянами Каховской плотины три года назад. По его словам, это не только акт экоцида и военное преступление. Он отметил, что за такое должна быть ответственность.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в Telegram, передает Новини.LIVE.

Третья годовщина разрушения россиянами Каховской плотины

Буданов заявил, что катастрофу, которая уничтожила урожаи, лишила людей питьевой воды и унесла жизни, а также нанесла ущерб инфраструктуре, необходимо рассматривать как свидетельство геноцидной войны и сознательной политики Кремля, направленной на уничтожение Украины. По его словам, это не просто нарушение обычаев войны, а четкий маркер границ допустимого, и Россия не ограничивает себя в методах, безоговорочно воплощая угрозы диктатора Владимира Путина.

Подрыв россиянами Каховской плотины. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

"Хорошо помним его фразу "Мы готовы показать вам, что означает для Украины настоящая декоммунизация", сказанную за три дня до начала полномасштабного вторжения, в день признания Москвой так называемых "ДНР" и "ЛНР". Это не случайные совпадения, а элементы четкой преступной последовательности: от заявлений о сомнении в легитимности нашего государства до военных преступлений против Украины", — подчеркнул Буданов.

Руководитель ОП заявил, что за такое должна быть ответственность и сейчас задача всего цивилизованного мира заключается в том, чтобы позаботиться о высшем наказании для тех, кто принимал решения и выполнял приказы.

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Новини.LIVE напоминали, как Россия 6 июня 2023 года разрушила плотину Каховской гидроэлектростанции на Днепре, в результате чего произошла одна из крупнейших техногенных и экологических катастроф в Европе.

Ранее глава комитета ВРУ по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко сообщал, что восстановление Каховского водохранилища будет стоить миллиард долларов.