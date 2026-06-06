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Головна Новини дня Третя річниця підриву Каховської греблі: Буданов нагадав про катастрофу

Третя річниця підриву Каховської греблі: Буданов нагадав про катастрофу

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Дата публікації: 6 червня 2026 13:46
Третя річниця підриву Каховської греблі: Буданов нагадав про катастрофу
Кирило Буданов. Фото: УНІАН

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов нагадав про руйнування росіянами Каховської греблі три роки тому. За його словами, це не лише акт екоциду та воєнний злочин. Він наголосив, що за таке повинна бути відповідальність.

Про це Кирило Буданов повідомив у Telegram, передає Новини.LIVE.

Третя річниця руйнування росіянами Каховської греблі

Буданов заявив, що катастрофу, яка знищила врожаї, позбавила людей питної води та забрала життя, а також завдала збитків інфраструктурі, необхідно розглядати як свідчення геноцидної війни та свідомої політики Кремля, спрямованої на знищення України. За його словами, це не просто порушення звичаїв війни, а чіткий маркер меж допустимого, і Росія не обмежує себе в методах, беззастережно втілюючи погрози диктатора Володимира Путіна

Руйнування росіянами Каховської греблі
Підрив росіянами Каховської греблі. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

"Добре пам’ятаємо його фразу "Ми готові показати вам, що означає для України справжня декомунізація", сказану за три дні до початку повномасштабного вторгнення, в день визнання Москвою так званих "ДНР" і "ЛНР". Це не випадкові збіги, а елементи чіткої злочинної послідовності: від заяв про сумнів у легітимності нашої держави до воєнних злочинів проти України", — наголосив Буданов.

Керівник ОП заявив, що за таке повинна бути відповідальність та наразі завдання всього цивілізованого світу полягає в тому, аби подбати про найвище покарання для тих, хто ухвалював рішення та виконував накази.

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Допис Буданова. Фото: скриншот

Новини.LIVE нагадували, як Росія 6 червня 2023 року зруйнувала греблю Каховської гідроелектростанції на Дніпрі, внаслідок чого сталася одна з найбільших техногенних та екологічних катастроф у Європі.

Раніше очільник комітету ВРУ з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко повідомляв, що відновлення Каховського водосховища коштуватиме мільярд доларів

війна Кирило Буданов Каховська ГЕС
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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