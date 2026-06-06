Бойовий генерал Буданов очолив новий гуманітарний напрям

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Керівник Офісу президента Кирило Буданов очолив новостворену Координаційну раду з питань ветеранів, військовополонених, цивільних заручників та осіб, зниклих безвісти. Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на указ Президента Володимира Зеленського.

Буданов очолив раду з питань захисту прав ветеранів та полонених

Таким чином, Буданов отримав ще один напрям роботи, який виходить за межі питань безпеки та оборони і стосується гуманітарної сфери. Йдеться про координацію державної політики щодо захисту прав ветеранів, родин загиблих військових, полонених українців та їхніх сімей.

Згідно з документом, нова Координаційна рада працюватиме як консультативно-дорадчий орган. Серед її завдань — підготовка пропозицій щодо вдосконалення державної політики, соціальних гарантій для ветеранів, підтримки сімей полонених і зниклих безвісти, а також координація роботи органів влади у цих питаннях.

Новий орган замінить одразу кілька консультативних структур, які раніше діяли при Банковій та займалися питаннями ветеранів і захисників України.

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Очікується, що це дозволить об'єднати гуманітарний, соціальний та безпековий напрями в єдину систему координації.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що Кирило Буданов перетворив повернення полонених на свою особисту гуманітарну місію, зламавши класичні практики, якими у світі керувалися раніше.

Новини.LIVE інформували, що в Україні створили Координаційну раду для захисту прав ветеранів, полонених і зниклих безвісти. Новий орган працюватиме при Президентові як консультативно-дорадча структура та готуватиме пропозиції для влади. Його очолив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Новини.LIVE також писали, що світ має терміново готуватися до нових безпекових загроз, ігнорування яких може залишити держави без захисту. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов, наголосивши, що стара система міжнародної безпеки фактично більше не працює. За його словами, країнам необхідно діяти вже зараз, адже від цього залежить майбутня архітектура безпеки світу.