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Главная Новости дня Безопасность вместо споров: как Буданов строит диалог с Варшавой

Безопасность вместо споров: как Буданов строит диалог с Варшавой

Ua ru
Дата публикации 9 июня 2026 10:35
Безопасность вместо споров: как Буданов строит диалог с Варшавой
Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Участие руководителя Офиса президента Кирилла Буданова в урегулировании кризиса в украинско-польских отношениях свидетельствует о его способности работать со сложными дипломатическими вопросами. Он фактически проходит "инициацию" не только как антикризисный политик, но и как практик-дипломат, способный работать с чувствительными темами. Экс-глава ГУР имеет важные навыки, в частности сеть прямых и неформальных контактов в Европе, опыт сопровождения обменов с РФ и участия в переговорных форматах с США и Россией.

Об этом политический аналитик Олег Постернак написал в Facebook, передает Новини.LIVE.

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Сообщение Олега Постернака. Фото: скриншот

Стратегия Буданова может заключаться в поиске неформального политического компромисса

"Сложные дипломатические треки Буданову под силу", — написал Постернак.

Аналитик также обратил внимание, что обострение украинско-польских отношений нельзя сводить к временному недоразумению. По его мнению, противоречия имеют историческую подоплеку и дополнительно усиливаются внутриполитической конкуренцией в Польше.

В то же время Постернак предположил, что стратегия Буданова может заключаться в поиске неформального политического компромисса и смещении акцента с исторических споров на вопросы безопасности и общих интересов.

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"Украине будет нужна Польша для евроинтеграции. Польше нужен военный опыт Украины", — отметил он.

Аналитик подчеркивает, что основу для такого компромисса могут создать вопросы безопасности и осознание общей угрозы со стороны имперской России. Именно измерение безопасности, по его оценке, способно стать платформой для углубления сотрудничества между Киевом и Варшавой и для противодействия попыткам Кремля усиливать напряженность между двумя странами.

Как писали Новини.LIVE, политический эксперт и блогер Владимир Цыбулько отметил, что Буданов собственными глазами видел, через что проходят военные. Поэтому его назначение председателем Координационного совета по вопросам защиты ветеранов и пленных имеет четкую логику.

Также глава ОП рассказал, что является приоритетом для Украины. По его словам, это не только завершение войны, но и формирование новой архитектуры безопасности. Буданов отметил, что надо сделать все, чтобы новая агрессия против Украины была невозможной.

Польша Украина Кирилл Буданов
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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