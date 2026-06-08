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Главная Новости дня Буданов: Достижение справедливого мира является нашей главной задачей

Буданов: Достижение справедливого мира является нашей главной задачей

Ua ru
Дата публикации 8 июня 2026 15:42
Буданов: Достижение справедливого мира является нашей главной задачей
Руководитель ОП Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов / Telegram

Достижение справедливого мира и создание такой системы безопасности, которая сделает невозможным новую агрессию против Украины, остается главной задачей государства. Приоритетом для Украины является не только завершение войны, но и формирование новой архитектуры безопасности. Именно она будет гарантировать защиту государства в будущем.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов в интервью NV, передает Новини.LIVE.

Глава ОП: Украина должна использовать уникальное окно возможностей, которое открылось в результате войны

"Первое: достижение справедливого мира и создание такой архитектуры безопасности, чтобы новая агрессия против Украины была невозможна", — подчеркнул Буданов.

Руководитель ОП убежден, что Украина должна использовать уникальное окно возможностей, которое открылось в результате войны, и усилить свою роль в международной системе безопасности.

"Второе: мы должны стать экспортером безопасности. Окно возможностей сейчас есть, и мы должны им воспользоваться", — отметил он.

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Также Буданов подчеркнул, что одним из главных достижений украинцев за годы полномасштабной войны стало единство общества. Именно оно, по его мнению, позволило Украине выстоять несмотря на значительное преимущество России в ресурсах и возможностях.

Как писали Новини.LIVE, ранее политический эксперт и блогер Владимир Цыбулько заявил, что назначение Буданова председателем Координационного совета по вопросам защиты ветеранов и пленных является вполне логичным. Ведь, по его словам, экс-глава ГУР собственными глазами видел, через что проходят военные.

Также Новини.LIVE сообщали, какую секретную миссию глава ОП Кирилл Буданов выполнял в Польше. Одним из важных пунктов было обсуждение ситуации с безопасностью и хода войны в Украине. Второй пункт дискуссия о присвоении одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ почетного названия "Герои УПА".

перемирие Кирилл Буданов война в Украине
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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