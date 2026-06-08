Буданов: Достижение справедливого мира является нашей главной задачей
Достижение справедливого мира и создание такой системы безопасности, которая сделает невозможным новую агрессию против Украины, остается главной задачей государства. Приоритетом для Украины является не только завершение войны, но и формирование новой архитектуры безопасности. Именно она будет гарантировать защиту государства в будущем.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов в интервью NV, передает Новини.LIVE.
Глава ОП: Украина должна использовать уникальное окно возможностей, которое открылось в результате войны
"Первое: достижение справедливого мира и создание такой архитектуры безопасности, чтобы новая агрессия против Украины была невозможна", — подчеркнул Буданов.
Руководитель ОП убежден, что Украина должна использовать уникальное окно возможностей, которое открылось в результате войны, и усилить свою роль в международной системе безопасности.
"Второе: мы должны стать экспортером безопасности. Окно возможностей сейчас есть, и мы должны им воспользоваться", — отметил он.
Также Буданов подчеркнул, что одним из главных достижений украинцев за годы полномасштабной войны стало единство общества. Именно оно, по его мнению, позволило Украине выстоять несмотря на значительное преимущество России в ресурсах и возможностях.
Как писали Новини.LIVE, ранее политический эксперт и блогер Владимир Цыбулько заявил, что назначение Буданова председателем Координационного совета по вопросам защиты ветеранов и пленных является вполне логичным. Ведь, по его словам, экс-глава ГУР собственными глазами видел, через что проходят военные.
Также Новини.LIVE сообщали, какую секретную миссию глава ОП Кирилл Буданов выполнял в Польше. Одним из важных пунктов было обсуждение ситуации с безопасностью и хода войны в Украине. Второй пункт — дискуссия о присвоении одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ почетного названия "Герои УПА".