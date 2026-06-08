Буданов: Досягнення справедливого миру є нашим головним завданням

Керівник ОП Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов / Telegram

Досягнення справедливого миру та створення такої системи безпеки, яка унеможливить нову агресію проти України, залишається головним завданням держави. Пріоритетом для України є не лише завершення війни, а й формування нової архітектури безпеки. Саме вона гарантуватиме захист держави у майбутньому.

Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв'ю NV, передає Новини.LIVE.

Очільник ОП: Україна має використати унікальне вікно можливостей, яке відкрилося внаслідок війни

"Перше: досягнення справедливого миру і створення такої архітектури безпеки, щоб нова агресія проти України була неможлива", — наголосив Буданов.

Керівник ОП переконаний, що Україна має використати унікальне вікно можливостей, яке відкрилося внаслідок війни, та посилити свою роль у міжнародній системі безпеки.

"Друге: ми маємо стати експортером безпеки. Вікно можливостей зараз є, і ми маємо ним скористатися", — зазначив він.

Читайте також:

Також Буданов підкреслив, що одним із головних досягнень українців за роки повномасштабної війни стала єдність суспільства. Саме вона, на його думку, дозволила Україні вистояти попри значну перевагу Росії у ресурсах та можливостях.

Як писали Новини.LIVE, раніше політичний експерт та блогер Володимир Цибулько заявив, що призначення Буданова головою Координаційної ради з питань захисту ветеранів та полонених є цілком логічним. Адже, за його словами, ексочільник ГУР на власні очі бачив, через що проходять військові.

Також Новини.LIVE повідомляли, яку секретну місію очільник ОП Кирило Буданов виконував в Польщі. Одним із важливих пунктів було обговорення безпекової ситуації та перебігу війни в Україні. Другий пункт — дискусія щодо присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесної назви "Герої УПА".