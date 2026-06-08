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Головна Новини дня Експерт: відтепер Буданов опікується найважливішими гуманітарними питаннями

Експерт: відтепер Буданов опікується найважливішими гуманітарними питаннями

Ua ru
Дата публікації: 8 червня 2026 14:25
Експерт: Відтепер Буданов опікується найважливішими гуманітарними питаннями
Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов / Telegram

Призначення очільника Офісу президента Кирила Буданова головою Координаційної ради з питань захисту ветеранів та полонених має чітку логіку — бойовий генерал знає про війну не з переказів. На п'ятий рік повномасштабної війни питання ветеранів і військовополонених нарешті набули статусу державних пріоритетів. Саме тому призначення Буданова, який на власні очі бачив, через що проходять військові, виглядає органічно.

Таку думку висловив політичний експерт та блогер Володимир Цибулько у своєму пості, передає Новини.LIVE.

Цибулько
Допис Володимира Цибулька. Фото: скриншот

Експерт пояснив, чому Буданова призначили головою Координаційної ради з питань захисту ветеранів та полонених

Окрім кадрового рішення, експерт акцентував увагу на символічному значенні самого факту створення Ради. 

"Мені здається, що створення цієї Ради з питань ветеранів та полонених символізує ще дещо важливе  єдність держави та суспільства. У цьому, власне, і полягає логіка сучасної держави, де оборона та соціальний захист доповнюють одне одного, а не існують окремо", — підкреслив блогер, назвавши це "стратегією переможців".

Окремо Цибулько звернув увагу на трансформацію образу Буданова

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"Ще вчора це був класичний розвідник, а вже сьогодні це людина, яка опікується найважливішими гуманітарними питаннями. А це, погодьтеся, теж багато про що говорить", — підсумував експерт.

Як писали Новини.LIVE, 5 червня президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив Буданова очільником новоствореної Координаційної ради з питань ветеранів, військовополонених, цивільних заручників та осіб, зниклих безвісти. Ця рада працюватиме як консультативно-дорадчий орган. Таким чином можна буде об'єднати гуманітарний, соціальний та безпековий напрями в єдину систему.

Також Буданов заявляв, що повернення українських захисників із полону — це найбільша радість. Проте, за його словами, за кожним вдалим обміном стоїть виснажлива та колосальна робота.

блогери полонені Кирило Буданов
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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