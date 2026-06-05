Повернення українців з полону: як зустріли звільнених громадян вдома

Українців, які повернулися з російського полону 5 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

З російського полону у пʼятницю, 5 червня, повернулися 185 українських захисників та один цивільний. Більшість із них перебували в неволі з 2022 року.

Перші кадри прибуття воїнів додому показали СБУ, український лідер Володимир Зеленський та МВС, передає Новини.LIVE.

Повернення українців з російського полону 5 червня

"Сьогоднішній обмін — це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення Президента України Володимира Зеленського", — зазначили в СБУ,

Там наголосили, що життя кожного українця є найвищою цінністю.

Як тільки громадяни ступили на рідну землю, то одразу почали викрикувати українські гасла. Воїни дякують, що про них не забувають. Українці вперше за довгий час зідзвонилися зі своїми рідними та повідомили, що вони нарешті вдома.

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"Повернулися додому, стали ще сильнішими", — сказав воїн.

Крім того, біля дороги, якою прямував автобус, стояли люди у вишиванках та з прапорами України.

"Хочу обійняти свою маму. Я люблю її так само, як люблю свою країну", — сказав звільнений захисник.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Президента Володимира Зеленського, 5 червня з російського полону повернулися 185 захисників та один цивільний. Глава держави наголосив, що робота в цьому напрямку триває безперервно і не припиниться, доки кожен українець не повернеться додому.

Керівник ОП Кирило Буданов привітав кожного, хто повернувся сьогодні з російського полону. За його словами, звільнені воїни воювали на різних ділянках фронту.

А у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що вік наймолодшого звільненого — 26 років, найстаршому — 62.