Обмін полоненими: наймолодшому 26, найстаршому — 62 роки

Звільнені українці з російського полону. Фото: t.me/Koord_shtab

Між Україною та Росією у пʼятницю, 5 червня, відбувся 75-й обмін полоненими. Додому повернули 186 українців. Відомо, що вік наймолодшого звільненого — 26 років, найстаршому виповнилося — 62 роки.

Про це повідомила пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, передає Новини.LIVE.

Обмін полоненими 5 червня

Серед звільнених українців є один цивільний, якого росіяни утримували в неволі з 2022 року.

Звільнені українці з російського полону. Фото: t.me/Koord_shtab

Українці, які повернулися з російського полону 5 червня. Фото: t.me/Koord_shtab

"Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ДШВ, ТрО, ССО, ВСП, а також бійці Національної гвардії України та Державної прикордонної служби", — йдеться у повідомленні.

Більшість звільнених сьогодні захисників потрапили в полон у 2022 році, зокрема під час оборони Маріуполя. Серед визволених також є учасник унікальної вертолітної операції — повітряного мосту до Азовсталі.

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Обмін полоненими 5 червня. Фото: t.me/Koord_shtab

Повернення українців з російського полону 5 червня. Фото: t.me/Koord_shtab

Звільнені захисники воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, а також на Курському напрямках. Крім того, вдалося повернути додому двох офіцерів.

Звільнені воїни з російського полону. Фото: t.me/Koord_shtab

У Коордштабі зазначили, що звільнені українці пройдуть медичний огляд, отримають лікування, будуть забезпечені необхідними речами, отримають виплати, пройдуть реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російському полоні.

Допис Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Фото: скриншот

Допис Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, з російського полону 5 червня повернулися 185 захисників та один цивільних.

Крім того, керівник ОП Кирило Буданов привітав українців, які повернулися з російської неволі. За його словами, суттєву роль в обміні відіграли партнери зі США та ОАЕ.