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Главная Новости дня Обмен пленными: самому младшему 26, самому старшему — 62 года

Обмен пленными: самому младшему 26, самому старшему — 62 года

Ua ru
Дата публикации 5 июня 2026 15:52
Обмен пленными: самому младшему 26, самому старшему — 62 года
Освобожденные украинцы из российского плена. Фото: t.me/Koord_shtab

Между Украиной и Россией в пятницу, 5 июня, состоялся 75-й обмен пленными. Домой вернули 186 украинцев. Известно, что возраст самого молодого освобожденного — 26 лет, самому старшему исполнилось — 62 года.

Об этом сообщила пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, передает Новини.LIVE.

Обмен пленными 5 июня

Среди освобожденных украинцев есть один гражданский, которого россияне удерживали в неволе с 2022 года.

Обмін полоненими 5 червня
Освобожденные украинцы из российского плена. Фото: t.me/Koord_shtab
Українські воїни, яких повернули з полону 5 червня
Украинцы, которые вернулись из российского плена 5 июня. Фото: t.me/Koord_shtab

"Домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ДШВ, ТрО, ССО, ВСП, а также бойцы Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы", — говорится в сообщении.

Большинство освобожденных сегодня защитников попали в плен в 2022 году, в частности во время обороны Мариуполя. Среди освобожденных также есть участник уникальной вертолетной операции — воздушного моста к Азовстали.

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Між РФ та Україною відбувся обмін полоненими 5 червня
Возвращение украинцев из российского плена 5 июня. Фото: t.me/Koord_shtab

Освобожденные защитники воевали на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском, а также на Курском направлениях. Кроме того, удалось вернуть домой двух офицеров.

Військові, які повернулися з російського полону 5 червня
Освобожденные воины из российского плена. Фото: t.me/Koord_shtab

В Коордштабе отметили, что освобожденные украинцы пройдут медицинский осмотр, получат лечение, будут обеспечены необходимыми вещами, получат выплаты, пройдут реабилитацию и реинтеграцию в общество после длительной изоляции в российском плену.

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Пост Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Фото: скриншот
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Пост Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, из российского плена 5 июня вернулись 185 защитников и один гражданский.

Кроме того, руководитель ОП Кирилл Буданов поздравил украинцев, которые вернулись из российской неволи. По его словам, существенную роль в обмене сыграли партнеры из США и ОАЭ.

Украина пленные обмен пленными
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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