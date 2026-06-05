Возвращение украинцев из плена: как встретили освобожденных граждан дома

Украинцев, которые вернулись из российского плена 5 июня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Из российского плена в пятницу, 5 июня, вернулись 185 украинских защитников и один гражданский. Большинство из них находились в неволе с 2022 года.

Первые кадры прибытия воинов домой показали СБУ, украинский лидер Владимир Зеленский и МВД, передает Новини.LIVE.

Возвращение украинцев из российского плена 5 июня

"Сегодняшний обмен — это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и других уполномоченных структур, которые выполнили поручение Президента Украины Владимира Зеленского", — отметили в СБУ,

Там отметили, что жизнь каждого украинца является высшей ценностью.

Как только граждане ступили на родную землю, то сразу начали выкрикивать украинские лозунги. Воины благодарят, что о них не забывают. Украинцы впервые за долгое время созвонились со своими родными и сообщили, что они наконец дома.

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"Вернулись домой, стали еще сильнее", — сказал воин.

Кроме того, у дороги, по которой следовал автобус, стояли люди в вышиванках и с флагами Украины.

"Хочу обнять свою маму. Я люблю ее так же, как люблю свою страну", — сказал освобожденный защитник.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Президента Владимира Зеленского, 5 июня из российского плена вернулись 185 защитников и один гражданский. Глава государства подчеркнул, что работа в этом направлении продолжается непрерывно и не прекратится, пока каждый украинец не вернется домой.

Руководитель ОП Кирилл Буданов поздравил каждого, кто вернулся сегодня из российского плена. По его словам, освобожденные воины воевали на разных участках фронта.

А в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что возраст самого молодого освобожденного — 26 лет, самому старшему — 62.