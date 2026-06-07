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Головна Новини дня Буданов: Найбільша радість — повернення полонених з російського полону

Буданов: Найбільша радість — повернення полонених з російського полону

Ua ru
Дата публікації: 7 червня 2026 12:25
Буданов: Найбільша радість — повернення полонених з російського полону
Керівник Офісу президента Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Справжнім джерелом радості для керівника Офісу Президента Кирила Буданова є хвилини, коли українські захисники та захисниці повертаються додому з російського полону.

Про це він розповів в інтерв'ю для видання NV, відповідаючи на питання, що саме приносить йому найбільше задоволення під час війни.

"Поки триває війна - не до задоволення. Але всі ми щиро радіємо поверненню наших полонених", — поділився емоціями Буданов.

Він підкреслив, що за кожним вдалим обміном стоїть виснажлива та колосальна робота. Проте весь цей тиск нівелюється в один момент — коли бійці нарешті ступають на рідну землю.

"Коли хлопці й дівчата вже вдома, ти розумієш, що завдяки наполегливій роботі ще сотні родин стали щасливішими", — зазначив очільник ОП.

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Також Кирило Буданов згадав про роль родини у своєму житті, зазначивши, що підтримка близьких є для нього важливим фактором. За словами посадовця, рідкісні моменти вільного часу він намагається проводити з дружиною.

"У рідкісні моменти вільного часу щасливий проводити його з коханою дружиною. Вона у всьому мене підтримує й надихає", — додав він.

Нагадаємо, Кирила Буданова призначили керівником новоствореної Координаційної ради для захисту прав ветеранів, полонених і осіб, зниклих безвісти.

Таким чином, ключові гуманітарні треки, питання переговорних процесів, пошуку людей та повернення наших воїнів із російського полону тепер консолідовані безпосередньо під керівництвом очільника Офісу Президента.

Новини.LIVE інформували, що в Україні створили Координаційну раду для захисту прав ветеранів, полонених і зниклих безвісти. Новий орган працюватиме при Президентові як консультативно-дорадча структура та готуватиме пропозиції для влади.

Офіс президента Кирило Буданов обмін полоненими
Яна Катасонова - редактор стрічки новин
Автор:
Яна Катасонова
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