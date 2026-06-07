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Главная Новости дня Буданов: Самая большая радость — возвращение пленных из российского плена

Буданов: Самая большая радость — возвращение пленных из российского плена

Ua ru
Дата публикации 7 июня 2026 12:25
Буданов: Самая большая радость - возвращение пленных из российского плена
Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. Фото: Новости.LIVE

Настоящим источником радости для руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова являются минуты, когда украинские защитники и защитницы возвращаются домой из российского плена.

Об этом он рассказал в интервью для издания NV, отвечая на вопрос, что именно приносит ему наибольшее удовольствие во время войны.

"Пока идет война — не до удовольствия. Но все мы искренне радуемся возвращению наших пленных", — поделился эмоциями Буданов.

Он подчеркнул, что за каждым удачным обменом стоит изнурительная и колоссальная работа. Однако все это давление нивелируется в один момент — когда бойцы наконец ступают на родную землю.

"Когда ребята уже дома, ты понимаешь, что благодаря упорной работе еще сотни семей стали счастливее", — отметил глава ОП.

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Также Кирилл Буданов вспомнил о роли семьи в своей жизни, отметив, что поддержка близких является для него важным фактором. По словам чиновника, редкие моменты свободного времени он старается проводить с женой.

"В редкие моменты свободного времени счастлив проводить его с любимой женой. Она во всем меня поддерживает и вдохновляет", — добавил он.

Напомним, Кирилла Буданова назначили руководителем новосозданного Координационного совета для защиты прав ветеранов, пленных и лиц, пропавших без вести.

Таким образом, ключевые гуманитарные треки, вопросы переговорных процессов, поиска людей и возвращения наших воинов из российского плена теперь консолидированы непосредственно под руководством главы Офиса Президента.

Новини.LIVE информировали, что в Украине создали Координационный совет для защиты прав ветеранов, пленных и пропавших без вести. Новый орган будет работать при Президенте как консультативно-совещательная структура и готовить предложения для власти.

Офис президента Кирилл Буданов обмен пленными
Яна Катасонова - редактор ленты новостей
Автор:
Яна Катасонова
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