Эксперт: отныне Буданов занимается важнейшими гуманитарными вопросами

Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов / Telegram

Назначение главы Офиса президента Кирилла Буданова главой Координационного совета по вопросам защиты ветеранов и пленных имеет четкую логику — боевой генерал знает о войне не по пересказам. На пятый год полномасштабной войны вопросы ветеранов и военнопленных наконец приобрели статус государственных приоритетов. Именно поэтому назначение Буданова, который воочию видел, через что проходят военные, выглядит органично.

Такое мнение высказал политический эксперт и блогер Владимир Цыбулько в своем посте, передает Новини.LIVE.

Сообщение Владимира Цыбулько. Фото: скриншот

Эксперт объяснил, почему Буданова назначили председателем Координационного совета по вопросам защиты ветеранов и пленных

Кроме кадрового решения, эксперт акцентировал внимание на символическом значении самого факта создания Совета.

"Мне кажется, что создание этого Совета по вопросам ветеранов и пленных символизирует еще кое-что важное — единство государства и общества. В этом, собственно, и заключается логика современного государства, где оборона и социальная защита дополняют друг друга, а не существуют отдельно", — подчеркнул блогер, назвав это "стратегией победителей".

Отдельно Цыбулько обратил внимание на трансформацию образа Буданова.

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"Еще вчера это был классический разведчик, а уже сегодня это человек, который занимается важнейшими гуманитарными вопросами. А это, согласитесь, тоже о многом говорит", — подытожил эксперт.

Как писали Новини.LIVE, 5 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил Буданова главой новосозданного Координационного совета по вопросам ветеранов, военнопленных, гражданских заложников и лиц, пропавших без вести. Этот совет будет работать как консультативно-совещательный орган. Таким образом можно будет объединить гуманитарное, социальное и безопасностное направления в единую систему.

Также Буданов заявлял, что возвращение украинских защитников из плена — это самая большая радость. Однако, по его словам, за каждым удачным обменом стоит изнурительная и колоссальная работа.