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Головна Новини дня Безпека замість суперечок: як Буданов будує діалог з Варшавою

Безпека замість суперечок: як Буданов будує діалог з Варшавою

Ua ru
Дата публікації: 9 червня 2026 10:35
Безпека замість суперечок: як Буданов будує діалог з Варшавою
Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Участь керівника Офісу президента Кирила Буданова у врегулюванні кризи в українсько-польських відносинах свідчить про його здатність працювати зі складними дипломатичними питаннями. Він фактично проходить "ініціацію" не лише як антикризовий політик, а й як практик-дипломат, здатний працювати з чутливими темами. Ексочільник ГУР має важливі навички, зокрема мережу прямих та неформальних контактів у Європі, досвід супроводу обмінів із РФ та участі у переговорних форматах зі США і Росією.

Про це політичний аналітик Олег Постернак написав у Facebook, передає Новини.LIVE.

допис
Допис Олега Постернака. Фото: скриншот

Стратегія Буданова може полягати у пошуку неформального політичного компромісу

"Складні дипломатичні треки Буданову під силу", — написав Постернак.

Аналітик також звернув увагу, що загострення українсько-польських відносин не можна зводити до тимчасового непорозуміння. На його думку, суперечності мають історичне підґрунтя та додатково посилюються внутрішньополітичною конкуренцією в Польщі.

Водночас Постернак припустив, що стратегія Буданова може полягати у пошуку неформального політичного компромісу та зміщенні акценту з історичних суперечок на питання безпеки й спільних інтересів.

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"Україні буде потрібна Польща для євроінтеграції. Польщі потрібен військовий досвід України", — зазначив він.

Аналітик підкреслює, що основу для такого компромісу можуть створити питання безпеки та усвідомлення спільної загрози з боку імперської Росії. Саме безпековий вимір, за його оцінкою, здатен стати платформою для поглиблення співпраці між Києвом і Варшавою та для протидії спробам Кремля посилювати напруженість між двома країнами.

Як писали Новини.LIVE, політичний експерт та блогер Володимир Цибулько зазначив, що Буданов на власні очі бачив, через що проходять військові. Тому його призначення головою Координаційної ради з питань захисту ветеранів та полонених має чітку логіку.

Також очільник ОП розповів, що є пріоритетом для України. За його словами, це не лише завершення війни, а й формування нової архітектури безпеки. Буданов наголосив, що треба зробити все, щоб нова агресія проти України була неможливою.

Польща Україна Кирило Буданов
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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