Керівнику ОП Буданову довіряє 70% українців: КМІС

Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Голова Офісу президента України Кирило Буданов продовжує зберігати високі показники підтримки серед українців. Вони становлять 70%. Порівняно з початком року цей показник практично не змінився.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на результати нового опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного у травні–червні 2026 року.

Буданову довіряють 70% опитаних

За даними соціологів, порівняно із січнем цього року ставлення громадян до очільника ОП практично не змінилося. Частка українців, які висловлюють йому довіру, залишається на рівні 70%, що свідчить про стабільність його позицій у громадській думці.

Дослідження також показало високий рівень впізнаваності Буданова. Лише 5% респондентів заявили, що не знають його або не змогли визначитися зі своїм ставленням до нього.

У КМІС наголошують, що стабільно високі показники Кирила Буданова вписуються в загальну тенденцію: представники сектору безпеки та оборони залишаються серед найбільш підтримуваних суспільством публічних діячів.

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Як писали Новини.LIVE, польський політолог та доктор політичних наук Лєшек Сікульський вважає, що Буданов їздив до Польщі, щоб пересунути межу суперечки. За його словами, очільник ОП є однією з ключових постатей української політики та безпекового сектору.

Також роль Буданова у врегулюванні кризи в українсько-польських відносинах відзначив політичний аналітик Олег Постернак. Він вважає, що Буданов може успішно працювати зі складними дипломатичними питаннями. Однією із причин є те, що він має важливі навички, зокрема мережу прямих та неформальних контактів у Європі.