Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Керівнику ОП Буданову довіряє 70% українців: КМІС

Керівнику ОП Буданову довіряє 70% українців: КМІС

Ua ru
Дата публікації: 10 червня 2026 15:59
Керівнику ОП Буданову довіряє 70% українців: КМІС
Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Голова Офісу президента України Кирило Буданов продовжує зберігати високі показники підтримки серед українців. Вони становлять 70%. Порівняно з початком року цей показник практично не змінився.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на результати нового опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного у травні–червні 2026 року.

Буданову довіряють 70% опитаних

За даними соціологів, порівняно із січнем цього року ставлення громадян до очільника ОП практично не змінилося. Частка українців, які висловлюють йому довіру, залишається на рівні 70%, що свідчить про стабільність його позицій у громадській думці.

Дослідження також показало високий рівень впізнаваності Буданова. Лише 5% респондентів заявили, що не знають його або не змогли визначитися зі своїм ставленням до нього.

У КМІС наголошують, що стабільно високі показники Кирила Буданова вписуються в загальну тенденцію: представники сектору безпеки та оборони залишаються серед найбільш підтримуваних суспільством публічних діячів.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, польський політолог та доктор політичних наук Лєшек Сікульський вважає, що Буданов їздив до Польщі, щоб пересунути межу суперечки. За його словами, очільник ОП є однією з ключових постатей української політики та безпекового сектору.

Також роль Буданова у врегулюванні кризи в українсько-польських відносинах відзначив політичний аналітик Олег Постернак. Він вважає, що Буданов може успішно працювати зі складними дипломатичними питаннями. Однією із причин є те, що він має важливі навички, зокрема мережу прямих та неформальних контактів у Європі.

Кирило Буданов війна в Україні КМІС
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації