Керівнику ОП Буданову довіряє 70% українців: КМІС
Голова Офісу президента України Кирило Буданов продовжує зберігати високі показники підтримки серед українців. Вони становлять 70%. Порівняно з початком року цей показник практично не змінився.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на результати нового опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного у травні–червні 2026 року.
Буданову довіряють 70% опитаних
За даними соціологів, порівняно із січнем цього року ставлення громадян до очільника ОП практично не змінилося. Частка українців, які висловлюють йому довіру, залишається на рівні 70%, що свідчить про стабільність його позицій у громадській думці.
Дослідження також показало високий рівень впізнаваності Буданова. Лише 5% респондентів заявили, що не знають його або не змогли визначитися зі своїм ставленням до нього.
У КМІС наголошують, що стабільно високі показники Кирила Буданова вписуються в загальну тенденцію: представники сектору безпеки та оборони залишаються серед найбільш підтримуваних суспільством публічних діячів.
Як писали Новини.LIVE, польський політолог та доктор політичних наук Лєшек Сікульський вважає, що Буданов їздив до Польщі, щоб пересунути межу суперечки. За його словами, очільник ОП є однією з ключових постатей української політики та безпекового сектору.
Також роль Буданова у врегулюванні кризи в українсько-польських відносинах відзначив політичний аналітик Олег Постернак. Він вважає, що Буданов може успішно працювати зі складними дипломатичними питаннями. Однією із причин є те, що він має важливі навички, зокрема мережу прямих та неформальних контактів у Європі.