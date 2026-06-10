Руководителю ОП Буданову доверяют 70% украинцев: КМИС

Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов по-прежнему пользуется высокой поддержкой среди украинцев. Она составляет 70%. По сравнению с началом года этот показатель практически не изменился.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на результаты нового опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в мае–июне 2026 года.

Буданову доверяют 70% опрошенных

По данным социологов, по сравнению с январем этого года отношение граждан к главе ОП практически не изменилось. Доля украинцев, выражающих ему доверие, остается на уровне 70%, что свидетельствует о стабильности его позиций в общественном мнении.

Исследование также показало высокий уровень узнаваемости Буданова. Лишь 5% респондентов заявили, что не знают его или не смогли определиться со своим отношением к нему.

В КМИС отмечают, что стабильно высокие показатели Кирилла Буданова вписываются в общую тенденцию: представители сектора безопасности и обороны остаются среди наиболее поддерживаемых обществом публичных деятелей.

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Как писали Новини.LIVE, польский политолог и доктор политических наук Лешек Сикульский считает, что Буданов ездил в Польшу, чтобы сдвинуть границы спора. По его словам, глава ОП является одной из ключевых фигур украинской политики и сектора безопасности.

Также роль Буданова в урегулировании кризиса в украинско-польских отношениях отметил политический аналитик Олег Постернак. Он считает, что Буданов может успешно работать со сложными дипломатическими вопросами. Одной из причин является то, что он обладает важными навыками, в частности сетью прямых и неформальных контактов в Европе.