Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Руководителю ОП Буданову доверяют 70% украинцев: КМИС

Руководителю ОП Буданову доверяют 70% украинцев: КМИС

Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 15:59
Руководителю ОП Буданову доверяют 70% украинцев: КМИС
Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов по-прежнему пользуется высокой поддержкой среди украинцев. Она составляет 70%. По сравнению с началом года этот показатель практически не изменился.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на результаты нового опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в мае–июне 2026 года.

Буданову доверяют 70% опрошенных

По данным социологов, по сравнению с январем этого года отношение граждан к главе ОП практически не изменилось. Доля украинцев, выражающих ему доверие, остается на уровне 70%, что свидетельствует о стабильности его позиций в общественном мнении.

Исследование также показало высокий уровень узнаваемости Буданова. Лишь 5% респондентов заявили, что не знают его или не смогли определиться со своим отношением к нему.

В КМИС отмечают, что стабильно высокие показатели Кирилла Буданова вписываются в общую тенденцию: представители сектора безопасности и обороны остаются среди наиболее поддерживаемых обществом публичных деятелей.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, польский политолог и доктор политических наук Лешек Сикульский считает, что Буданов ездил в Польшу, чтобы сдвинуть границы спора. По его словам, глава ОП является одной из ключевых фигур украинской политики и сектора безопасности.

Также роль Буданова в урегулировании кризиса в украинско-польских отношениях отметил политический аналитик Олег Постернак. Он считает, что Буданов может успешно работать со сложными дипломатическими вопросами. Одной из причин является то, что он обладает важными навыками, в частности сетью прямых и неформальных контактов в Европе.

Кирилл Буданов война в Украине КМИС
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации