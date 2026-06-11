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Главная Новости дня Буданов демонстрирует эффективность в решении самых сложных вопросов: СМИ

Буданов демонстрирует эффективность в решении самых сложных вопросов: СМИ

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Дата публикации 11 июня 2026 15:07
Буданов демонстрирует эффективность в решении самых сложных вопросов: СМИ
Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Политический психолог Елена Вострова считает, что глава Офиса президента Кирилл Буданов выполняет роль кризисного менеджера, которому поручают решение наиболее сложных государственных и международных задач. По ее словам, именно высокий уровень доверия к его рациональности и способности работать в условиях стресса стал одной из причин его привлечения к деликатным дипломатическим миссиям. В качестве примера она привела недавний визит Буданова в Варшаву, который, по ее мнению, способствовал снижению напряженности в украинско-польском диалоге.

Об этом Вострова заявила в программе "Политика.PSI" на YouTube-канале КИЕВ24, комментируя недавний визит Буданова в Польшу, передает Новини.LIVE.

Буданова привлекают к урегулированию наиболее деликатных и сложных ситуаций

В сюжете отмечается, что именно Буданова привлекают к урегулированию наиболее деликатных и сложных ситуаций, требующих не только политических решений, но и высокой стрессоустойчивости и способности действовать в кризисных условиях.

«Буданов в этой конфигурации является суперкризисным менеджером. Это человек с репутацией жесткого силовика, который приходит распутывать самые болезненные узлы. То, что именно ему поручили эту миссию, свидетельствует о колоссальном доверии к его рациональности и стрессоустойчивости», —отметила Вострова.

По мнению психолога, примером стал визит Буданова в Варшаву, где украинской стороне удалось перевести сложную дискуссию с эмоциональной плоскости в более конструктивное русло и снизить градус напряжения в отношениях между странами.

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Как писали Новини.LIVE, Буданову доверяют 70% опрошенных. Лишь 5% не смогли определиться или вообще не знали о нем. При этом по сравнению с январем статистика не изменилась.

Также польский политолог и доктор политических наук Лешек Сикульский считает, что Буданов глубоко понимает польскую политическую среду. Именно поэтому он и ездил с визитом в Польшу. Кроме того, Сикульский подчеркнул, что Буданов является одной из ключевых фигур украинской политики.

Польша Кирилл Буданов война в Украине
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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