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Главная Новости дня Буданов объявил о поддержке прифронтовых территорий

Буданов объявил о поддержке прифронтовых территорий

Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 22:06
Буданов объявил о поддержке прифронтовых территорий
Срочная новость

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что масштаб проблем, с которыми постоянно сталкиваются жители прифронтовых регионов, требует от государства принятия серьезных решений. Он вместе с премьер-министром Юлией Свириденко, правительственными чиновниками и народными депутатами провел координационное совещание по вопросам поддержки прифронтовых территорий.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в пятницу, 12 июня, передает Новини.LIVE.

Поддержка прифронтовых территорий

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Автор:
Аркадий Пастула
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