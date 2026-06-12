Буданов объявил о поддержке прифронтовых территорий

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Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что масштаб проблем, с которыми постоянно сталкиваются жители прифронтовых регионов, требует от государства принятия серьезных решений. Он вместе с премьер-министром Юлией Свириденко, правительственными чиновниками и народными депутатами провел координационное совещание по вопросам поддержки прифронтовых территорий.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в пятницу, 12 июня, передает Новини.LIVE.

Поддержка прифронтовых территорий

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