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Головна Новини дня Удар по Чонгарському мосту: армія РФ залишилась без пального

Удар по Чонгарському мосту: армія РФ залишилась без пального

Ua ru
Дата публікації: 8 червня 2026 02:45
Удар по Чонгарському мосту: армія РФ залишилась без пального
Військовий з дроном. Фото: facebook.com/3sofua

Українські військові в ніч проти 7 червня успішно уразили Чонгарський міст. Це для армії РФ був єдиний шлях доставки військових, боєкомплекту та пального з тимчасово окупованого Криму, але тепер окупанти залишились без пального.

Відео з подробицями удару по переправі опублікував у Facebook 1-й окремий штурмовий поле Сухопутних військ ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Що відомо про ураження Чонгарського мосту

За словами командира 475 ОШП "Code 9.2" Олександра "Флінта" Настенко, цей міст був одним із ключових шляхів для перекидання особового складу, боєприпасів і палива на Гуляйпільський напрямок.

Дмитро "Перун" Філатов, командир 1 ОШП ім. Дмитра Коцюбайла у свою чергу сказав, що удар мав заблокувати підвезення паливно-мастильних матеріалів для 37-ї мотострілецької бригади РФ.

Військові зазначили, що після влучання в плитах мосту утворилися великі пробоїни, а ремонт конструкції може вимагати значного обсягу робіт. У перехопленні російський військовий скаржиться, що через удар зірвалося очікуване постачання пального, а командування шукає винних.

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"Той удар по цьому мосту, по Чонгару — це точно тільки початок. Ви зараз побачите, що буде. Я просто пропоную усім купити попкорн і сісти дивитися, насолоджуватися", — заявив "Флінт".

У 1-ому ОШП додали, що для операції було застосовано засоби Fire Point та дрони "Бегемот".

Як повідомляло Новини.LIVE, кілька днів тому стало відомо, що оператори БпЛА третього полку Сил спеціальних операцій взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху РФ до Криму. Вже тоді було заявлено, що українські воїни атакують техніку противника та руйнують логістичні шляхи.

Також ми писали, що у Криму вже щонайменше тиждень спостерігається дефіцит бензину. Днями на півострові вже запровадили ліміти на продаж продуктів.

Крим війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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