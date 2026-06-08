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Главная Новости дня Удар по Чонгарскому мосту: армия РФ осталась без горючего

Удар по Чонгарскому мосту: армия РФ осталась без горючего

Ua ru
Дата публикации 8 июня 2026 02:45
Удар по Чонгарскому мосту: армия РФ осталась без горючего
Военный с дроном. Фото: facebook.com/3sofua

Украинские военные в ночь на 7 июня успешно поразили Чонгарский мост. Это для армии РФ был единственный путь доставки военных, боекомплекта и горючего с временно оккупированного Крыма, но теперь оккупанты остались без горючего.

Видео с подробностями удара по переправе опубликовал в Facebook 1-й отдельный штурмовой поле Сухопутных войск ВСУ, передает Новини.LIVE.

Что известно о поражении Чонгарского моста

По словам командира 475 ОШП "Code 9.2" Александра "Флинта" Настенко, этот мост был одним из ключевых путей для переброски личного состава, боеприпасов и топлива на Гуляйпольское направление.

Дмитрий "Перун" Филатов, командир 1 ОШП им. Дмитрия Коцюбайло в свою очередь сказал, что удар должен был заблокировать подвоз горюче-смазочных материалов для 37-й мотострелковой бригады РФ.

Военные отметили, что после попадания в плитах моста образовались большие пробоины, а ремонт конструкции может потребовать значительного объема работ. В перехвате российский военный жалуется, что из-за удара сорвалась ожидаемая поставка горючего, а командование ищет виновных.

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"Тот удар по этому мосту, по Чонгару — это точно только начало. Вы сейчас увидите, что будет. Я просто предлагаю всем купить попкорн и сесть смотреть, наслаждаться", — заявил "Флинт".

В 1-м ОШП добавили, что для операции были применены средства Fire Point и дроны "Бегемот".

Как сообщало Новини.LIVE, несколько дней назад стало известно, что операторы БпЛА третьего полка Сил специальных операций взяли под воздушный контроль часть сухопутного пути РФ в Крым. Уже тогда было заявлено, что украинские воины атакуют технику противника и разрушают логистические пути.

Также мы писали, что в Крыму уже как минимум неделю наблюдается дефицит бензина. На днях на полуострове уже ввели лимиты на продажу продуктов.

Крым война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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