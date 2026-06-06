Воины ССО взяли под воздушный контроль часть пути в Крым

Военный с дроном. Фото: facebook.com/3sofua

Операторы беспилотников третьего полка Сил специальных операций взяли под воздушный контроль часть сухопутного пути российских оккупантов в Крым. Дроны бьют по технике противника и разрушают логистические пути.

Об этом сообщила пресс-служба 3-го отдельного полка СпН имени князя Святослава Храброго, передает Новини.LIVE.

Часть сухопутного пути в Крым под контролем украинских дронов

"Дроны подразделения Сил специальных операций уничтожают технику и разрушают логистические пути врага на маршруте Мелитополь — Чонгар", — говорится в сообщении.

Воинам уже удалось усложнить логистику в части поставок российской армии, а также горючего на полуостров.

Как писали Новини.LIVE, Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны нанесла удары по 15-му арсеналу ВМФ РФ, Кронштадтской военно-морской базе и нефтебазе в Усть-Лабинске.

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