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Главная Новости дня Воины ССО взяли под воздушный контроль часть пути в Крым

Воины ССО взяли под воздушный контроль часть пути в Крым

Ua ru
Дата публикации 6 июня 2026 19:23
Воины ССО взяли под воздушный контроль часть пути в Крым
Военный с дроном. Фото: facebook.com/3sofua

Операторы беспилотников третьего полка Сил специальных операций взяли под воздушный контроль часть сухопутного пути российских оккупантов в Крым. Дроны бьют по технике противника и разрушают логистические пути.

Об этом сообщила пресс-служба 3-го отдельного полка СпН имени князя Святослава Храброго, передает Новини.LIVE.

Часть сухопутного пути в Крым под контролем украинских дронов

"Дроны подразделения Сил специальных операций уничтожают технику и разрушают логистические пути врага на маршруте Мелитополь — Чонгар", — говорится в сообщении.

Воинам уже удалось усложнить логистику в части поставок российской армии, а также горючего на полуостров.

Как писали Новини.LIVE, Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны нанесла удары по 15-му арсеналу ВМФ РФ, Кронштадтской военно-морской базе и нефтебазе в Усть-Лабинске.

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война Крым ССО
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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