Украина уже бьет по России собственной баллистикой на 900 километров, - Чмут

Тарас Чмут. Фото: кадр из видео

Украина уже начала применять на поле боя собственное баллистическое оружие, дальность которого составляет 800-900 километров. Эти ракеты атакуют цели на территории Российской Федерации.

Об этом в кулуарах международного форума "Архитектура Безопасности" эксклюзивно сообщил директор благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Чмут подтвердил применение Украиной дальнобойных ракет по России

Отвечая на вопрос о том, куда именно попали ракеты, в частности, по оккупированным территориям или непосредственно по Российской Федерации, Тарас Чмут отметил, что география не имеет значения, ведь "оружие летит туда, куда его направляют". В то же время он воздержался от детальных оценок разрушений, объяснив, что анализировать эффективность прилетов должны исключительно профильные ведомства.

"Если вопрос звучит, применяла ли Украина украинскую баллистику по Российской Федерации как врагу, да, применяла, и об этом были официальные сообщения многочисленных должностных лиц предыдущие годы. То есть эффективность, серийность, масштаб и так далее — это уже детали, с которыми надо идти к этим самым официальным лицам", — отметил Тарас Чмут.

Сейчас в Украине продолжается активное развитие ракетной программы, к которой привлечен целый ряд предприятий различной формы собственности. Новейшие баллистические комплексы совместно разрабатывают как государственные конструкторские бюро, так и частные оборонные компании, что позволяет привлекать лучших специалистов и технологии.

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Несмотря на очевидные успехи и наличие готовых образцов на поле боя, ожидать мгновенного массового производства баллистики на уровне с беспилотниками-камикадзе пока не стоит. Тарас Чмут призвал трезво оценивать возможности украинского оборонно-промышленного комплекса, учитывая специфику такого оружия.

"Баллистическая ракета все же не дрон, а сложное технологическое изделие", — резюмировал Тарас Чмут.

Как уже писал ранее Новини.LIVE, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в понедельник, 1 июня, заявлял, что параллельно с боевой и дипломатической работой Киева для восстановления справедливого мира, продолжается серия атак на захватчиков в глубоком тылу.

В среду, 3 июня, стало известно, что Генштаб ВСУ провел серию успешных атак 2 и 3 июня по российским объектам, которые работали на ВПК российской армии. Под атакой оказались НПЗ, порт, военные базы и склады.

В апреле 2026 года сообщалось, что отечественный оборонно-промышленный комплекс находится на финальной стадии создания баллистической ракеты большой дальности. Новая разработка сможет преодолевать расстояние до 850 километров. Как сообщил Денис Штилерман, который является конструктором компании "Fire Point", изготовление оружия полностью возложено на внутренние украинские мощности и технологии. Заключительный этап тестирования мощной версии ракеты должен был бы состояться летом этого года.