Україна вже б'є по Росії власною балістикою на 900 кілометрів, — Чмут

Тарас Чмут. Фото: кадр з відео

Україна вже почала застосовувати на полі бою власну балістичну зброю, дальність якої становить 800–900 кілометрів. Ці ракети атакують цілі на території Російської Федерації.

Про це в кулуарах міжнародного форуму "Архітектура Безпеки" ексклюзивно повідомив директор благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Чмут підтвердив застосування Україною далекобійних ракет по Росії

Відповідаючи на запитання про те, куди саме поцілили ракети, зокрема, по окупованих територіях чи безпосередньо по Російській Федерації, Тарас Чмут зазначив, що географія не має значення, адже "зброя летить туди, куди її спрямовують". Водночас він утримався від детальних оцінок руйнувань, пояснивши, що аналізувати ефективність прильотів мають виключно профільні відомства.

"Якщо питання звучить, чи Україна застосовувала українську балістику по Російській Федерації як ворогу, так, застосовувала, і про це були офіційні повідомлення численних посадових осіб попередні роки. Тобто ефективність, серійність, масштаб і так далі — це вже деталі, з якими треба йти до цих самих офіційних осіб", — наголосив Тарас Чмут.

Зараз в Україні триває активний розвиток ракетної програми, до якої залучений цілий ряд підприємств різної форми власності. Новітні балістичні комплекси спільно розробляють як державні конструкторські бюро, так і приватні оборонні компанії, що дозволяє залучати найкращих фахівців та технології.

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Попри очевидні успіхи та наявність готових зразків на полі бою, очікувати на миттєве масове виробництво балістики на рівні з безпілотниками-камікадзе наразі не варто. Тарас Чмут закликав тверезо оцінювати можливості українського оборонно-промислового комплексу, зважаючи на специфіку такої зброї.

"Балістична ракета все ж таки не дрон, а складний технологічний виріб", — резюмував Тарас Чмут.

Як уже писав раніше Новини.LIVE, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у понеділок, 1 червня, заявляв, що паралельно з бойовою та дипломатичною роботою Києва для відновлення справедливого миру, продовжується серыя атак на загарбників у глибокому тилу.

У середу, 3 червня, стало відомо, що Генштаб ЗСУ провів серію успішних атак 2 та 3 червня по російських об'єктам, які працювали на ВПК російської армії. Під атакою опинилися НПЗ, порт, військові бази та склади.

У квітні 2026 року повідомлялося, що вітчизняний оборонно-промисловий комплекс перебуває на фінальній стадії створення балістичної ракети великої дальності. Нова розробка зможе долати відстань до 850 кілометрів. Як повідомив Денис Штілерман, який є конструктором компанії "Fire Point", виготовлення зброї повністю покладений на внутрішні українські потужності та технології. Заключний етап тестування найпотужнішої версії ракети мав би відбутися влітку цього року.