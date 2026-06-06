Воїни ССО взяли під повітряний контроль частину шляху до Криму

Військовий з дроном. Фото: facebook.com/3sofua

Оператори безпілотників третього полку Сил спеціальних операцій взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху російських окупантів до Криму. Дрони бʼють по техніці противника та руйнують логістичні шляхи.

Про це повідомила пресслужба 3-го окремого полку СпП імені князя Святослава Хороброго, передає Новини.LIVE.

Частина сухопутного шляху до Криму під контролем українських дронів

"Дрони підрозділу Сил спеціальних операцій знищують техніку та руйнують логістичні шляхи ворога на маршруті Мелітополь — Чонгар", — йдеться у повідомленні.

Воїнам вже вдалося ускладнити логістику в частині постачання російської армії, а також пального на півострів.

Як писали Новини.LIVE, Служба безпеки України спільно із Силами оборони завдала ударів по 15-му арсеналу ВМФ РФ, Кронштадтській військово-морській базі та нафтобазі в Усть-Лабінську.

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