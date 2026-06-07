Дроны атаковали на ВОТ Украины нефтебазу, ТЭС и железную дорогу

Пожар на подстанции во временно оккупированной Луганской области. Фото: кадр с видео

Беспилотники атаковали временно оккупированные территории Украины в ночь на воскресенье, 7 июня. Речь идет о теплоэлектростанции и железной дороге Донецкой и Луганской областей, а также нефтебазе на полуострове Крым.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на местные каналы в Telegram.

Удары по оккупированным Донетчине, Луганщине и Крыму 7 июня

В Донецкой области, по информации мониторинговых каналов, произошло попадание в Зуевскую ТЭС, после чего на месте вспыхнул пожар. Также в соцсети появились жалобы на отсутствие электроснабжения в ряде населенных пунктов на оккупированной территории Донетчины, в частности, в Макеевке, Харцызске, Енакиево, Дебальцево и Кировском.

Кроме того, дроны попали в железную дорогу в районе города Чистяково, где тоже сразу возникло возгорание.

Пожар на железной дороге в Донецкой области. Фото: Exilenova+ / Telegram

В Луганской области в результате атаки беспилотников пострадала железная дорога, где горят подстанции.

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Пожар после попадания по железной дороге в Луганске. Фото: Exilenova+ / Telegram

В Крыму взрывы раздавались в Феодосии в районе нефтебазы, а также громко было в Севастополе, Джанкое и Симферополе.

Дым в небе Симферополя. Фото: Крымский ветер / Telegram

Новини.LIVE сообщали со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ, что недавно под ударом украинских бойцов в тылу РФ оказались стратегический нефтяной терминал в Санкт-Петербурге, военный завод в Тамбовской области, порт Кронштадт и аэродром в Крыму. Генштаб заявил об успешных налетах, в результате чего оккупанты понесли серьезные потери в технике, топливе и живой силе.

Также Новини.LIVE рассказывали о сильных обстрелах возле Запорожской АЭС 4 июня, из-за чего над станцией виднелся дым. Персонал станции был вынужден прятаться в укрытие. В МАГАТЭ отмечают, что эти удары могут привести к обесточиванию единственной линии электропередачи, которая еще работает.

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