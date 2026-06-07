Дрони атакували на ТОТ України нафтобазу, ТЕС та залізницю

Пожежа на підстанції в тимчасово окупованій Луганській області. Фото: кадр із відео

Безпілотники атакували тимчасово окуповані території України в ніч проти неділі, 7 червня. Йдеться про теплоелектростанцію та залізницю Донецької та Луганської областей, а також нафтобазу на півострові Крим.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на місцеві канали в Telegram.

Удари по окупованих Донеччині, Луганщині та Криму 7 червня

У Донецькій області, за інформацією моніторингових каналів, сталося влучання в Зуївську ТЕС, після чого на місці спалахнула пожежа. Також у соцмережі з'явилися скарги на відсутність електропостачання в низці населених пунктів на окупованій території Донеччини, зокрема, в Макіївці, Харцизьку, Єнакієвому, Дебальцевому та Кіровському.

Крім того, дрони поцілили в заліницю в районі міста Чистякове, де теж одразу виникло займання.

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Пожежа на залізниці на Донеччині. Фото: Exilenova+ / Telegram

У Луганській області внаслідок атаки безпілотників постраждала залізниця, де палають підстанції.

Пожежа після влучання по залізниці в Луганську. Фото: Exilenova+ / Telegram

У Криму вибухи лунали в Феодосії в районі нафтобази, а також гучно було в Севастополі, Джанкої та Сімферополі.

Дим у небі Сімферополя. Фото: Крымский ветер / Telegram

Новини.LIVE повідомляли з посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ, що нещодавно під ударом українських бійців у тилу РФ опинилися стратегічний нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі, військовий завод у Тамбовській області, порт Кронштадт та аеродром у Криму. Генштаб заявив про успішні нальоти, внаслідок чого окупанти зазнали серйозних втрат в техніці, паливі та живій силі.

Також Новини.LIVE розповідали про сильні обстріли біля Запорізької АЕС 4 червня, через що над станцією виднівся дим. Персонал станції був змушений ховатися в укриття. У МАГАТЕ наголошують, що ці удари можуть спричинити знеживлення єдиної лінії електропередачі, яка ще працює.

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