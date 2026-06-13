Дроны СБС поразили "Крымский титан", который обеспечивает ВПК России

Повреждения завода "Крымский титан". Фото: кадр из видео

Операторы Сил беспилотных систем в ночь на 13 июня нанесли удар по заводу "Крымский титан", расположенному во временно оккупированном Армянске. Предприятие производит продукцию, используемую в интересах российского военно-промышленного комплекса.

Об этом сообщила пресс-служба Сил беспилотных систем, передает Новини.LIVE.

Удар по заводу «Крымский титан»

Предприятие производит диоксид титана, который применяется при изготовлении компонентов для порохов, ракетного топлива и взрывчатых веществ. После атаки украинских беспилотников производственные процессы были остановлены.

Подтверждено поражение цели по результатам объективного контроля. На месте вспыхнул пожар.

Местные паблики также сообщали о попадании по заводу и эвакуации работников.

Читайте также:

"Весь завод разрушен. Было 23 удара. Все цеха пострадали, все горит, людей эвакуировали домой!" — писали местные жители.

Кроме того, операторы СБС уничтожили две российские БМП-2 возле Армянска.

Как писали Новини.LIVE, логистические пути российских оккупантов на юге снова подверглись ударам. В частности, этой ночью были повреждены стратегические мосты в районе Чонгара, из-за чего движение транспорта в направлении Крыма остановили. Также взрывы зафиксированы на переправе между Геническом и Арабатской стрелкой.

А заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Денис Чистиков сообщал, что на территории временно оккупированного полуострова исчезают товары с полок магазинов. Местные жители массово скупают крупы, сахар и соль.