После удара дронов загорелся один из крупнейших химических заводов РФ

Пожар на комбинате. Фото иллюстративное: ASTRA

В ночь на 14 июня в Тульской области РФ произошел пожар на химическом комбинате "Азот" в Новомосковске. Возгорание зафиксировали после ночной атаки беспилотников. Также после ночной атаки зафиксирован пожар вблизи железнодорожного депо в Смоленской области.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В Тульской области горит комбинат "Азот"

По данным OSINT-аналитиков, возгорание на территории предприятия удалось геолоцировать по видеозаписи с пламенем и дымом, которая была сделана со стороны городского кладбища примерно в четырех километрах от завода. Информацию о пожаре также подтвердил сервис мониторинга температурных аномалий NASA Firms.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев лишь сообщил, что обломки украинских беспилотников упали на территорию одного из промышленных предприятий Новомосковска. При этом он не уточнил, о каком именно объекте идет речь.

Карта пораженного объекта. Фото: ASTRA

Кроме того, по информации Telegram-каналов, пожар после ночной атаки зафиксировали и в Вязьме Смоленской области. Предварительно очаг пожара располагался к северо-востоку от железнодорожного вокзала, в районе локомотивного депо.

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Справка

Химкомбинат "Азот" является одним из крупнейших производителей аммиака и азотных удобрений в России. Предприятие также выпускает хлор, каустическую соду, метанол, азотную кислоту и другую химическую продукцию. С 2002 года завод входит в состав холдинга "Еврохим".

Ранее агентство Reuters сообщало, что Новомосковский "Азот" и Невинномысский азотный завод поставляли продукцию на завод имени Свердлова в Нижегородской области. По данным издания, речь шла, в частности, об уксусной и азотной кислотах, которые используются в производстве взрывчатых веществ для артиллерийских боеприпасов.

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 13 июня был атакован завод "Крымский титан". В результате удара ы производственные процессы были остановлены. Зафиксировано более 20 ударов.

Также Новини.LIVE сообщали о массированной атаке дронов на временно оккупированный Крым. Часть полуострова осталась без электроэнергии. Также удар был нанесен по аэродрому "Саки".