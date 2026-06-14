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Главная Новости дня В Великобритании заявили о перехвате судна "теневого флота" РФ

В Великобритании заявили о перехвате судна "теневого флота" РФ

Ua ru
Дата публикации 14 июня 2026 12:25
В Великобритании задержали несколько судов «теневого флота» РФ
Танкер SMYRTOS, вышедший из Усть-Луги. Фото: MarineTraffic

В Ла-Манше британские силы перехватили нефтяной танкер, который, по данным Лондона, принадлежит "теневому флоту" России. Операция была проведена по приказу премьер-министра Великобритании Кира Стармера. В Лондоне заявили, что это очередной шаг в противодействии схемам обхода санкций РФ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Кір Стармер
Пост Кира Стармера. Фото: скриншот

Великобритания провела операцию против танкера РФ в Ла-Манше

По словам Стармера, решение о перехвате судна он принял ночью, отдав соответствующее поручение Вооруженным силам. Он подчеркнул, что операция стала "еще одним ударом по России" и сигналом для всех, кто помогает финансировать войну против Украины.

"Мы не позволим им скрываться", — заявил британский премьер.

Он также поблагодарил военных и правоохранителей, участвовавших в операции, отметив их постоянную работу по обеспечению безопасности страны.

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"Рано утром в этот день я приказал нашим Вооруженным силам перехватить нефтяной танкер теневого флота, который пытался пройти через Ла-Манш. Эта успешная операция наносит еще один удар по России и напоминает тем, кто подпитывает войну Путина в Украине, что мы не позволим им спрятаться. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие, включая наши Вооруженные силы и правоохранителей, которые обеспечивают безопасность этой страны 24 часа в сутки, 365 дней в году", — отметил Стармер.

По данным СМИ, речь идет о танкере SMYRTOS IMO 9389100, вышедшем из Усть-Луги РФ под флагом Камеруна.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина провела этой ночью несколько успешных операций на территории РФ. В частности, более чем в 700 километрах от украинской границы в Ярославской области был поражен нефтяной объект. В течение суток воздушная тревога объявлялась в 28 регионах России.

Также в Тульской области горел один из крупнейших химических комбинатов РФ. Причиной стала атака дронов. Кроме того, была нанесена удар по военной логистике РФ на временно оккупированных территориях Украины.

Великобритания Кир Стармер Теневой флот РФ
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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