В Великобритании задержали несколько судов «теневого флота» РФ

Танкер SMYRTOS, вышедший из Усть-Луги. Фото: MarineTraffic

В Ла-Манше британские силы перехватили нефтяной танкер, который, по данным Лондона, принадлежит "теневому флоту" России. Операция была проведена по приказу премьер-министра Великобритании Кира Стармера. В Лондоне заявили, что это очередной шаг в противодействии схемам обхода санкций РФ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Пост Кира Стармера. Фото: скриншот

Великобритания провела операцию против танкера РФ в Ла-Манше

По словам Стармера, решение о перехвате судна он принял ночью, отдав соответствующее поручение Вооруженным силам. Он подчеркнул, что операция стала "еще одним ударом по России" и сигналом для всех, кто помогает финансировать войну против Украины.

"Мы не позволим им скрываться", — заявил британский премьер.

Он также поблагодарил военных и правоохранителей, участвовавших в операции, отметив их постоянную работу по обеспечению безопасности страны.

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"Рано утром в этот день я приказал нашим Вооруженным силам перехватить нефтяной танкер теневого флота, который пытался пройти через Ла-Манш. Эта успешная операция наносит еще один удар по России и напоминает тем, кто подпитывает войну Путина в Украине, что мы не позволим им спрятаться. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие, включая наши Вооруженные силы и правоохранителей, которые обеспечивают безопасность этой страны 24 часа в сутки, 365 дней в году", — отметил Стармер.

По данным СМИ, речь идет о танкере SMYRTOS IMO 9389100, вышедшем из Усть-Луги РФ под флагом Камеруна.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина провела этой ночью несколько успешных операций на территории РФ. В частности, более чем в 700 километрах от украинской границы в Ярославской области был поражен нефтяной объект. В течение суток воздушная тревога объявлялась в 28 регионах России.

Также в Тульской области горел один из крупнейших химических комбинатов РФ. Причиной стала атака дронов. Кроме того, была нанесена удар по военной логистике РФ на временно оккупированных территориях Украины.