ВСУ уничтожили три российских подразделения на Запорожском направлении

Вооруженные силы Украины. Фото: ВСУ

В ночь на 12 июня Силы беспилотных систем ВСУ нанесли серию ударов по временно оккупированной территории Запорожской области.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди, передает Новини.LIVE.

Под атаку попал российский полигон "Восточный" в районе села Новопетровка, где в этот момент проходили учения сразу трех подразделений оккупационных войск.

По данным украинских военных, на полигоне находились 40-я бригада морской пехоты с Камчатки, 1461-й полк 36-й армии, а также 1466-й полк 5-й армии РФ. Все подразделения привлекались к действиям на Гуляйпольском направлении.

Какие еще объекты были поражены

Помимо удара по самому полигону, СБС поразили ряд других целей в регионе. В частности, речь идет о зенитном ракетном комплексе "Тор-М2" вблизи Вершины Второй, зенитной установке ЗУ-23 и расчете ПЗРК в районе Новопетровки.

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Информация о поражениях. Фото: скриншот

Также сообщается о поражении пункта управления подразделением БпЛА в районе Новоандреевки в Донецкой области и технического пункта десантирования в Луганской области.

Ранее Силы обороны Украины осуществили ночную атаку по военным и промышленным объектам РФ в тылу и на временно оккупированных территориях. Одной из пораженных целей стал Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России.

Также украинские военные заявили о поражении крупного склада боеприпасов в Белгородской области – стало известно об уничтожении нескольких пунктов управления и баз операторов беспилотников.