ЗСУ знищили три російські підрозділи на Запорізькому напрямку

Збройні сили України. Фото: Міноборони

У ніч на 12 червня Сили безпілотних систем України здійснили серію ударів по тимчасово окупованій території Запорізької області. Під атаку потрапив російський полігон "Восточний" у районі села Новопетрівка

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді, передає Новини.LIVE.

За даними українських військових, на полігоні перебували 40-та бригада морської піхоти з Камчатки, 1461-й полк 36-ї армії, а також 1466-й полк 5-ї армії РФ. Усі підрозділи залучалися до дій на Гуляйпільському напрямку.

Які ще об'єкти були уражені

Окрім удару по самому полігону, СБС уразили низку інших цілей у регіоні. Зокрема, йдеться про зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" поблизу Вершини Другої, зенітну установку ЗУ-23 та розрахунок ПЗРК у районі Новопетрівки.

Інформація про ураження. Фото: cкриншот

Також повідомляється про ураження пункту управління підрозділу безпілотників у районі Новоандріївки на Донеччині та технічного пункту десантування на Луганщині.

Читайте також:

Раніше Сили оборони України здійснили нічну атаку по військових та промислових об’єктах РФ у тилу та на тимчасово окупованих територіях. Однією з уражених цілей став Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії.

Також українські військові заявили про ураження великого складу боєприпасів у Бєлгородській області – стало відомо про знищення кількох пунктів управління та баз операторів безпілотників.