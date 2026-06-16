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Главная Новости дня Великобритания введет новые санкции против РФ из-за теневого флота

Великобритания введет новые санкции против РФ из-за теневого флота

Ua ru
Дата публикации 16 июня 2026 08:19
Великобритания введет новые санкции против РФ из-за теневого флота
Танкер теневого флота РФ «SMYRTOS». Фото: MarineTraffic

Новый пакет жестких энергетических санкций против России анонсировала Великобритания на саммите G7. А премьер-министр страны Кир Стармер подписал двухлетнее соглашение о поставках топлива на украинские атомные электростанции. Такие ограничения вводятся для того, чтобы заблокировать российский теневой флот и перекрыть Кремлю деньги на оружие.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Politico.

Борьба с теневым флотом России

Недавно британские военные впервые перехватили запрещенный российский нефтяной танкер.

"Агрессия России угрожает не только Украине, но и безопасности всей Европы. Именно поэтому Великобритания наращивает усилия — перекрывает доходы, которые подпитывают войну Путина", — заявил премьер-министр Кир Стармер.

Теперь под строгое эмбарго попадут суда, которые возят российский сжиженный природный газ, находящийся под санкциями.

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В то же время новые двухлетние контракты на поставку топлива на украинские АЭС помогут поддержать их работу в течение следующей зимы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Владимир Зеленский во время встречи с правительственными чиновниками призвал лидеров стран "Группы семи" дать ответ на российский террор. Он также попросил союзников срочно увеличить поставки систем ПВО, особенно противоракетных комплексов.

Также мы писали, что российский диктатор Путин не захотел встречаться с Владимиром Зеленским на саммите G7. А помощник президента России Юрий Ушаков выступил с заявлением, в котором призвал украинскую делегацию приехать на переговоры в Москву, что является неприемлемым.

санкции против России Великобритания Теневой флот РФ
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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