Увеличение ПВО и лицензия на оружие: решение G7 по укреплению ВСУ

Лидеры стран «Большой семерки» на саммите блока во Франции. Фото: x.com/G7

Лидеры стран "Группы семи" обнародовали совместное официальное заявление о существенном усилении военной и экономической поддержки Украины на фоне её успехов на фронте. В частности, будут в срочном порядке увеличены поставки комплексов противовоздушной обороны, дальнобойного оружия, а также западные страны готовы передать лицензии на производство иностранного вооружения на украинских заводах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальное коммюнике лидеров саммита G7.

Защита украинского неба

Мировые лидеры выразили солидарность с украинским народом, который ежедневно сталкивается с массированными обстрелами инфраструктуры и культурных памятников.

"Мы, лидеры "Большой семерки", остаемся едиными в нашей непоколебимой поддержке Украины в защите её свободы, суверенитета и территориальной целостности... Мы отмечаем стойкость и прогресс Украины на поле боя в последние месяцы и подчеркиваем, что сейчас появился новый импульс", — говорится в заявлении.

Для развития этого успеха Украине будут переданы дополнительные зенитные системы, ракеты-перехватчики и значительно увеличены поставки дальнобойных средств для нанесения ударов в глубокий тыл врага.

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Лицензии на производство оружия

Также в будущем будет рассмотрена возможность передачи Украине специальных лицензий на производство западного оружия.

Это позволит Украине легально и в широких масштабах увеличить производство иностранного вооружения непосредственно на украинских заводах.

Экономическое давление на Кремль

Иностранные лидеры также оговорили срочную подготовку Украины к предстоящим холодам, на которую выделят дополнительные средства и дефицитное оборудование.

"Мы обязуемся усилить давление на российскую военную экономику. В этом контексте мы ужесточим наши санкции, в частности в нефтегазовых секторах. Мы считаем, что сейчас подходящий момент для введения дополнительных мер, поскольку президент Трамп заключил соглашение, которое мы поддерживаем, о возобновлении работы Ормузского пролива", — подчеркнули лидеры G7.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 принял участие в рабочих встречах по вопросам безопасности Европы и провел серию важных переговоров с лидерами стран-партнеров и МВФ.

Также мы писали, что Великобритания на саммите G7 ввела собственные новые энергетические санкции против нефтяного теневого флота России. Кроме того, британцы подписали двухлетнее соглашение о поставках топлива на украинские АЭС.