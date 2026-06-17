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Лідери G7 анонсували передачу Україні засобів ППО та санкції проти РФ

Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 05:30
Лідери G7 оголосили про передачу Україні засобів ППО та санкції проти РФ
Саміт G7 у Франції. Фото: Reuters

Лідери G7 підбили підсумки саміту у Франції та оголосили про важливі для України рішення. Країни домовилися збільшити постачання нашій країні засобів ППО, розглянути питання щодо збільшення військового виробництва, а також посилити санкційний тиск на Росію.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на спільну заяву G7.

Що сказали лідери G7 щодо України

"Ми, лідери "Великої сімки", єдині у своїй непохитній підтримці України у захисті її свободи, суверенітету та територіальної цілісності. Ми підтверджуємо нашу солідарність з українським населенням, яке постраждало від нападів на його критично важливу інфраструктуру та культурну спадщину. Ми високо оцінюємо стійкість України та її успіхи на полі бою в останні місяці й підкреслюємо, що зараз спостерігається новий імпульс", — йдеться у заяві.

Країни наголосили, що для підтримки та прискорення цього нового імпульсу вони домовилися збільшити постачання Україні засобів ППО, додаткових систем і перехоплювачів, а також засобів ураження великої дальності.

Крім того, держави блоку готові розглянути питання щодо поширення в Україні ліцензійних угод, які дозволять країні збільшити військове виробництво.

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"Ми наголошуємо на важливості енергетичної стійкості, виходячи з потреб і пріоритетів, висловлених українською владою. Ми домовилися надати подальшу підтримку, щоб країна змогла пережити наступну зиму", — йдеться в публікації.

Підсумовуючи, лідери G7 зобов’язалися посилити санкції проти Росії, зокрема проти її нафтогазового сектору. Як пояснюється в повідомленні, зараз настав відповідний для цього момент, оскільки президент США Дональд Трамп уклав з Іраном угоду, яка відновлює роботу Ормузької протоки.

Як повідомляло Новини.LIVE, джерела Politico розповіли, що Трамп на саміті G7 заявив про готовність надати Україні допомогу, а також посилити тиск на диктатора РФ Володимира Путіна. Але в обмін на це він попросив країни блоку допомогти йому з Іраном, зокрема, з розмінуванням Ормузької протоки.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський на саміті G7 провів зустріч зі своїм американським колегою Дональдом Трампом. За підсумками переговорів він назвав зустріч позитивною та зазначив, що Росія втратила ініціативу на окремих ділянках фронту.

санкції проти Росії G7 війна в Україні
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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