Зеленський: усі лідери G7 розуміють, що Путін не прагне миру

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що серед лідерів країн G7 панує повне розуміння того, що Росія не зацікавлена у припиненні війни проти України. За його словами, міжнародні партнери дедалі чіткіше усвідомлюють справжні наміри Кремля, попри те, що більшість росіян уже виступають за завершення бойових дій.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами після зустрічей у межах саміту G7, передає Новини.LIVE.

Зеленський про настрої в російському суспільстві

За словами Президента України, продовження війни є невигідним навіть для самої Росії з огляду на значні людські втрати.

"Якщо багато втрат, треба зупинитися… Але в будь-якому випадку, краще пізно, ніж ніколи. Більше 60% російського суспільства хочуть зупинити цю війну. Тому нам потрібен більший тиск на Путіна", — наголосив Зеленський.

Він додав, що під час саміту G7 між лідерами держав-партнерів панувало повне взаєморозуміння щодо ситуації на фронті та намірів Кремля.

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"Сьогодні на саміті G7 у нас була справжня одностайність. Усі були на правильному боці, і добре, що маємо однакову інформацію від нашої розвідки. Усі лідери G7 усвідомлюють, що Путін не хоче зупиняти цю війну", — заявив Президент.

Лідери G7 дійшли спільного висновку щодо Росії

Зеленський також повідомив, що провів кілька переговорів із президентом США Дональдом Трампом і найближчим часом планує нову зустріч з ним та іншими учасниками саміту.

За словами українського лідера, міжнародні партнери дедалі краще розуміють характер дій Росії та її справжні наміри.

"Це новий крок розуміння, одностайності у цьому розумінні. Для мене завжди було дуже важливо бачити війну відкритими очима і розуміти, що росіяни насправді робили на нашій території, які жорстокі речі вони вчиняли і чому", — сказав він.

Президент підкреслив, що сьогодні серед партнерів України вже немає ілюзій щодо намірів Кремля, оскільки всі бачать системні удари по цивільній інфраструктурі та небажання Росії припиняти бойові дії.

Новини.LIVE повідомляли, що лідери держав G7 погодилися, що Росія втратила перевагу на фронті та більше не контролює ініціативу на полі бою. Також вони вважають, що через значні втрати серед особового складу Москва не має шансів досягти перемоги у війні проти України.

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський заявив, що не розглядає можливість поїздки до Москви для переговорів із Володимиром Путіним. Водночас він наголосив на готовності провести зустріч на нейтральному майданчику в Європі або на Близькому Сході.