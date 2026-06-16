Зеленский: все лидеры G7 понимают, что Путин не стремится к миру

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди лидеров стран "Большой семерки" царит полное понимание того, что Россия не заинтересована в прекращении войны против Украины. По его словам, международные партнеры всё яснее осознают истинные намерения Кремля, несмотря на то, что большинство россиян уже выступают за прекращение боевых действий.

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами после встреч в рамках саммита G7, передает Новини.LIVE.

Зеленский о настроениях в российском обществе

По словам президента Украины, продолжение войны невыгодно даже для самой России, учитывая значительные человеческие потери.

"Если много потерь, нужно остановиться… Но в любом случае, лучше поздно, чем никогда. Более 60% российского общества хотят остановить эту войну. Поэтому нам нужно усилить давление на Путина", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что во время саммита G7 между лидерами государств-партнеров царило полное взаимопонимание относительно ситуации на фронте и намерений Кремля.

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"Сегодня на саммите G7 у нас было настоящее единодушие. Все были на правильной стороне, и хорошо, что у нас есть одинаковая информация от нашей разведки. Все лидеры G7 осознают, что Путин не хочет останавливать эту войну", — заявил Президент.

Лидеры G7 пришли к общему выводу по поводу России

Зеленский также сообщил, что провел несколько переговоров с президентом США Дональдом Трампом и в ближайшее время планирует новую встречу с ним и другими участниками саммита.

По словам украинского лидера, международные партнеры все лучше понимают характер действий России и ее истинные намерения.

"Это новый шаг к пониманию, к единодушию в этом понимании. Для меня всегда было очень важно видеть войну открытыми глазами и понимать, что на самом деле делали россияне на нашей территории, какие жестокие вещи они совершали и почему", — сказал он.

Президент подчеркнул, что сегодня среди партнеров Украины уже нет иллюзий относительно намерений Кремля, поскольку все видят системные удары по гражданской инфраструктуре и нежелание России прекратить боевые действия.

Новини.LIVE сообщали, что лидеры стран G7 сошлись во мнении, что Россия утратила преимущество на фронте и больше не контролирует инициативу на поле боя. Также они считают, что из-за значительных потерь среди личного состава у Москвы нет шансов одержать победу в войне против Украины.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил, что не рассматривает возможность поездки в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. В то же время он подчеркнул готовность провести встречу на нейтральной площадке в Европе или на Ближнем Востоке.