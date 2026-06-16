Зеленский отказался ехать в Москву на встречу с Путиным
Ua ru
Дата публикации 16 июня 2026 15:20
Термінова новина
Президент Владимир Зеленский отказался ехать в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Глава государства подчеркнул, что не собирается играть в политические игры Кремля во время полномасштабной войны. Вместо этого украинская сторона всегда готова провести встречу на нейтральной территории в Европе или на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.
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