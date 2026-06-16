Зеленський відмовився їхати до Москви на зустріч із Путіним
Ua ru
Дата публікації: 16 червня 2026 15:20
Термінова новина
Президент Володимир Зеленський відмовився їхати до Москви на переговори з Володимиром Путіним. Глава держави наголосив, що не збирається грати у політичні ігри Кремля під час повномасштабної війни. Натомість українська сторона завжди готова провести зустріч на нейтральній території в Європі або на Близькому Сході.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.
Новина доповнюється...
Читайте також:
Реклама