Франція та Швейцарія допоможуть відновити Лавру та саркофаг ЧАЕС

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Президент Володимир Зеленський після завершення спеціальної сесії саміту "G7" оголосив, що європейські партнери готові допомогти у відновленні критичних історичних та екологічних об'єктів України. Франція візьме на себе зобов'язання щодо відбудови захисного саркофага на Чорнобильській атомній електростанції. Водночас керівництво Швейцарії офіційно висловило ініціативу долучитися до реставрації зруйнованого внаслідок російського обстрілу собору Києво-Печерської лаври.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційне звернення Президента України Володимира Зеленського.

Французька допомога для ліквідації екологічних загроз на ЧАЕС

Французька урядова делегація оперативно зреагувала на останні повітряні атаки росіян та оцінила всі можливі радіаційні ризики для континенту.

"Франція сказала, що розуміє всі небезпечні наслідки удару РФ і відбудує саркофаг у Чорнобилі", — зазначив Володимир Зеленський.

Керівник держави щиро подякував союзникам за таку швидку реакцію, адже відновлення захисних конструкцій на атомній станції є критично важливим завданням для безпеки всієї Європи.

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А ось питання ліквідації руйнувань у столичному монастирському комплексі український лідер детально обговорив під час особистої зустрічі з президентом Швейцарії.

Домовились, що іноземні фахівці разом із нашими архітекторами та музейниками розроблять спільний детальний план повернення собору до первинного вигляду.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Варшава тимчасово призупинила передачу винищувачів МіГ-29 Україні через незавершену угоду про трансфер українських унікальних технологій ведення дронової війни.

Також Новини.LIVE писали, що ударні безпілотники атакували стратегічний Московський нафтопереробний завод за 15 км від Кремля. Внаслідок цього на підприємстві спалахнула масштабна пожежа, яка забезпечує третину паливного ринку російської столиці.