Франция и Швейцария помогут восстановить Лавру и саркофаг ЧАЭС

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Президент Владимир Зеленский по завершении специальной сессии саммита «Группы семи» объявил, что европейские партнеры готовы помочь в восстановлении важнейших исторических и экологических объектов Украины. Франция возьмет на себя обязательства по восстановлению защитного саркофага на Чернобыльской атомной электростанции. В то же время руководство Швейцарии официально выступило с инициативой присоединиться к реставрации разрушенного в результате российского обстрела собора Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальное обращение Президента Украины Владимира Зеленского.

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