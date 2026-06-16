Польща не передала свої винищувачі МіГ для ЗСУ та звинуватила Україну

Український Міг-29 у небі. Фото: Air.force.ua

Міністерство оборони Польщі офіційно підтвердило, що передача останньої партії винищувачів МіГ-29 Україні наразі заблокована через невиконання умов попередньої двосторонньої угоди. Польська сторона очікувала від Києва повноцінного трансферу унікальних технологій виробництва та перехоплення безпілотників у обмін на бойову авіацію. Проте договір досі не запрацював у повну силу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Rzepospolita.

Суперечки навколо угоди

Як заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, Варшава прагне отримати унікальний бойовий досвід українських інженерів з виробництва дронів, який вони виробили за роки повномасштабної війни з Росією.

"Ми домовилися з українською стороною про трансфер технологій. Якщо ця справа буде доопрацьована, то питання з винищувачами завершиться успіхом", — сказав Цезарій Томчик.

Він підкреслив, що Польща зараз активно будує власні безпілотні війська і хоче офіційно використовувати українські тактичні напрацювання в обмін на передачу залишків своєї радянської авіації.

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Політичний скандал у Польщі

Військове керівництво країни ще в грудні 2025 року заявляло про готовність віддати літаки МіГ-29, у яких закінчується термін експлуатації. Такий крок вигідний Польщі, оскільки натомість їх армія отримає ракетні та дронові секретні технології.

Водночас затримка у виконанні угоди вже встигла спровокувати внутрішній політичний скандал між урядом Дональда Туска та президентом Польщі. Сторони висувають один одному серйозні претензії щодо недостатнього інформування про передачу літаків Україні.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, ударні дрони атакували стратегічний Московський нафтопереробний завод у Капотні за 15 км від Кремля. Внаслідок чого на підприємстві спалахнула масштабна пожежа, яка загрожує паливному ринку російської столиці. Президент Володимир Зеленський назвав це справедливою відповіддю на російські удари по Україні.

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