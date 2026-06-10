Тихий прокоментував загострення історичних дискусій з Польщею

Георгій Тихий. Фото: МЗС України

Україна розглядає Польщу як одного зі своїх ключових стратегічних партнерів і закликає не дозволити історичним суперечкам вплинути на двосторонні відносини. У МЗС наголошують, що загострення подібних дискусій вигідне лише Росії.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, повідомляє журналістка Новини.LIVE — Галина Остаповець.

Україна і Польща — стратегічні партнери

За словами речника, Варшава залишається одним із найближчих союзників Києва, який підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Він зазначив, що за останні півтора року країни провели значну роботу для зменшення напруги навколо історичних питань, зокрема відновили пошукові та ексгумаційні роботи, а також відновили діяльність Конгресу істориків України та Польщі.

Українська сторона, за словами Тихого, готова й надалі надавати дозволи для проведення відповідних досліджень.

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"Питання, що ми шукаємо в минулому… якщо шукаємо привидів для роз’єднання, повірте, ми їх знайдемо. Якщо шукаємо привидів для об’єднання проти спільного ворога сьогодні — ми їх теж знайдемо. Ми хотіли б концентруватися на другій частині", — зазначив Георгій Тихий.

Також у МЗС підтвердили, що конференція з відновлення України у Гданську відбудеться у заплановані терміни та в штатному режимі.

Українська сторона висловила сподівання на успішне проведення заходу, який має стати важливим майданчиком для міжнародної підтримки відновлення України.

Новини.LIVE повідомляли, що президент Польщі Кароль Навроцький виступив із пропозицією позбавити українського лідера Володимира Зеленського найвищої державної нагороди. Це сталося після рішення надати одному з підрозділів Сил спеціальних операцій України почесну назву на честь Героїв УПА.

Новини.LIVE інформували, що у Польщі фіксують зменшення кількості українців на ринку праці. Частина громадян повертається в Україну, тоді як інші переїжджають до країн Західної Європи. Водночас роботодавці дедалі частіше залучають працівників з Азії та Південної Америки для заповнення вакансій.