Жінки на роботі. Фото ілюстративне: Unsplash

У Польщі скорочується кількість українців на ринку праці. Відомо, що частина громадян повертаються додому, а інша — переїжджає до країн Західної Європи. Вакансії все частіше заповнюються працівниками з Азії та Південної Америки.

Про це повідомляє WNP.pl, передає Новини.LIVE.

Скорочення кількості українців на ринку праці у Польщі

Гендиректор Worksol Group Міхал Солецький зазначив, що процес заміни українських працівників уже триває. За його словами, дефіцит кадрів почали оперативно компенсувати завдяки залученню працівників з країн Азії та Південної Америки.

Солецький каже, що навіть після завершення війни чимало українців можуть зіткнутися з труднощами при поверненні на польський ринок праці. За його словами, роботодавці, які вже залучили працівників з інших країн, навряд чи захочуть звільняти їх лише для повторного найму українців.

За даними дослідження, кількість іноземних працівників у Польщі вже перевищила 1,17 мільйона, що у шість разів більше порівняно з 2015 роком.

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Хоча українці досі становлять найбільшу групу — станом на вересень 2024 року їх налічувалося близько 779 тисяч — їхня частка на ринку праці поступово скорочується.

Наразі динамічно зростає кількість працівників, які прибувають з Непалу, Індії та Філіппін.

Як і раніше, найбільше затребувані працівники для простої фізичної праці, персонал для виробництва та складів, а також оператори машин і різноманітного обладнання.

Як писали Новини.LIVE із посиланням на заяву Польського агентства аеронавігаційного обслуговування, Польща вводить тимчасові обмеження на повітряний рух уздовж кордонів з Україною та Білоруссю. Вони діятимуть у східних регіонах країни з червня по вересень 2026 року та переважно стосуватимуться малої авіації.

Крім того, у польському Любліні зняли український прапор, який був встановлений там від початку повномасштабного вторгнення Росії. Рішення ухвалили у відповідь на указ президента України Володимира Зеленського про присвоєння Окремому центру ССО імені Героїв УПА.